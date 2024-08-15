Сергей Собянин: чемпионат "Абилимпикс" пройдет в Москве с 26 по 29 октября

В Москве с 26 по 29 октября пройдет национальный чемпионат "Абилимпикс". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В финале примут участие больше тысячи человек – победители отборочных этапов во всех регионах России и ряда стран зарубежья. Центральной площадкой состязания станет Гостиный Двор. Участники определят лучшего в полусотне компетенций – от ИТ-технологий и промышленности до сферы общественного питания и услуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

