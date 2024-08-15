Новости часа: более 500 млн поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента полного запуска

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 500 миллионов поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента полного запуска. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Экскурсии в центры ментального здоровья пройдут в Москве в августе и сентябре. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Около пяти сотен лифтов заменили в жилых домах Москвы по программе капремонта. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

