Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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15 августа, 11:45

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Новости часа: более 500 млн поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента полного запуска

Новости часа: более 500 млн поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента полного запуска

Собянин: более 500 млн поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента запуска

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 500 миллионов поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента полного запуска. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Экскурсии в центры ментального здоровья пройдут в Москве в августе и сентябре. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Около пяти сотен лифтов заменили в жилых домах Москвы по программе капремонта. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

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