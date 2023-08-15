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15 августа, 17:30

Общество

Собянин наградил 14 семей почетным знаком "Родительская слава"

Собянин наградил 14 семей почетным знаком "Родительская слава"

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В 2023 году 14 московских многодетных семей получили почетный знак "Родительская слава". Распоряжение подписал Сергей Собянин на заседании президиума городского правительства.

Всего почетным знаком отмечены 28 человек – это родители, воспитывающие более чем пятерых детей. Почетный знак могут получить многодетные родители или усыновители, которые постоянно проживают в столице не меньше 10 лет.

При награждении выплачивается денежное поощрение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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