Собянин наградил 14 семей почетным знаком "Родительская слава"

В 2023 году 14 московских многодетных семей получили почетный знак "Родительская слава". Распоряжение подписал Сергей Собянин на заседании президиума городского правительства.

Всего почетным знаком отмечены 28 человек – это родители, воспитывающие более чем пятерых детей. Почетный знак могут получить многодетные родители или усыновители, которые постоянно проживают в столице не меньше 10 лет.

При награждении выплачивается денежное поощрение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.