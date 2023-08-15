Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 22:15

Транспорт

Новые столичные эстакады через МЦК разгрузят Третье транспортное кольцо

Новые столичные эстакады через МЦК разгрузят Третье транспортное кольцо

Новости часа: обновленная развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля готова на 60%

Новости часа: движение по двум эстакадам со съездами с Новоегорьевского шоссе открыто

Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД

Новости часа: объем обрабатывающей промышленности Москве вырос почти на 10%

Новости часа: более 720 тыс человек работают на промышленных площадках столицы

Собянин: объем промпроизводства в Москве за полгода вырос почти на 9%

Новости часа: объем промышленного производства в Москве вырос почти на 9% за полгода

Новости часа: 23 детских сада и 19 школ построят в Москве по программе развития территорий

Собянин: в рамках комплексного развития территорий построят 19 школ и 23 детсада

Новые столичные эстакады через МЦК разгрузят Третье транспортное кольцо. Они станут частью южного направления Московского скоростного диаметра. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Работы удалось провести без остановки движения железнодорожного транспорта. Авторы проекта обещают, что с его запуском Москва получит важный транспортный узел.

Как будет организован трафик, какие работы уже сделаны и когда запустят новые участки Юго-Восточной хорды? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоИрина СилкинаКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика