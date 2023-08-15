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Новости

15 августа, 15:30

Город

Новости часа: движение по двум эстакадам со съездами с Новоегорьевского шоссе открыто

Новости часа: движение по двум эстакадам со съездами с Новоегорьевского шоссе открыто

Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД

Новости часа: объем обрабатывающей промышленности Москве вырос почти на 10%

Новости часа: более 720 тыс человек работают на промышленных площадках столицы

Собянин: объем промпроизводства в Москве за полгода вырос почти на 9%

Новости часа: объем промышленного производства в Москве вырос почти на 9% за полгода

Новости часа: 23 детских сада и 19 школ построят в Москве по программе развития территорий

Собянин: в рамках комплексного развития территорий построят 19 школ и 23 детсада

Собянин: еще в десяти районах столицы открылись центры "Московского долголетия"

Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение по двум эстакадам со съездами с Новоегорьевского шоссе открыли в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 100 километров дорог планируют реконструировать и построить в столице в 2023 году. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Работы по благоустройству участка Ленинского проспекта выполнили на 85%. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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