Новости часа: движение по двум эстакадам со съездами с Новоегорьевского шоссе открыто

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение по двум эстакадам со съездами с Новоегорьевского шоссе открыли в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 100 километров дорог планируют реконструировать и построить в столице в 2023 году. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Работы по благоустройству участка Ленинского проспекта выполнили на 85%. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.