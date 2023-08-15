Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД

Ездить в ТЦ "Мега" и на рынок "Садовод" теперь стало удобнее. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В столице открыли движение по двум эстакадам со съездами с Новоегорьевского шоссе и улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД. Их построили в рамках реконструкции старой развязки клеверного типа.

Новая развязка сделает комфортнее поездки для жителей районов Люблино, Капотня и Марьино. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.