15 августа, 15:15Транспорт
Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД
Ездить в ТЦ "Мега" и на рынок "Садовод" теперь стало удобнее. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
В столице открыли движение по двум эстакадам со съездами с Новоегорьевского шоссе и улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД. Их построили в рамках реконструкции старой развязки клеверного типа.
Новая развязка сделает комфортнее поездки для жителей районов Люблино, Капотня и Марьино. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.