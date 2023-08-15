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Новости

15 августа, 15:15

Транспорт

Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД

Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД

Новости часа: объем обрабатывающей промышленности Москве вырос почти на 10%

Новости часа: более 720 тыс человек работают на промышленных площадках столицы

Собянин: объем промпроизводства в Москве за полгода вырос почти на 9%

Новости часа: объем промышленного производства в Москве вырос почти на 9% за полгода

Новости часа: 23 детских сада и 19 школ построят в Москве по программе развития территорий

Собянин: в рамках комплексного развития территорий построят 19 школ и 23 детсада

Собянин: еще в десяти районах столицы открылись центры "Московского долголетия"

Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Собянин: еще в десяти районах столицы открылись центры "Московского долголетия"

Ездить в ТЦ "Мега" и на рынок "Садовод" теперь стало удобнее. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В столице открыли движение по двум эстакадам со съездами с Новоегорьевского шоссе и улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД. Их построили в рамках реконструкции старой развязки клеверного типа.

Новая развязка сделает комфортнее поездки для жителей районов Люблино, Капотня и Марьино. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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