Новости часа: объем промышленного производства в Москве вырос почти на 9% за полгода

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объем промышленного производства в Москве вырос почти на 9% за полгода. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти три тысячи москвичей получили квартиры по программе реновации в июле. Об этом сообщил департамент городского имущества.

Закончить основное благоустройство на участке Ленинского проспекта планируют к сентябрю. О работах рассказал заммэра Петр Бирюков.