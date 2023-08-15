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Новости

11:45

Экономика

Новости часа: объем промышленного производства в Москве вырос почти на 9% за полгода

Новости часа: объем промышленного производства в Москве вырос почти на 9% за полгода

Новости часа: 23 детских сада и 19 школ построят в Москве по программе развития территорий

Собянин: в рамках комплексного развития территорий построят 19 школ и 23 детсада

Собянин: еще в десяти районах столицы открылись центры "Московского долголетия"

Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Собянин: еще в десяти районах столицы открылись центры "Московского долголетия"

Собянин: еще в десяти районах столицы открылись центры "Московского долголетия"

Новости часа: в шести районах Москвы открылись обновленные по новому стандарту поликлиники

Собянин: в шести районах Москвы открылись обновленные по новому стандарту поликлиники

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся в СЗАО новых социальных объектах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объем промышленного производства в Москве вырос почти на 9% за полгода. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти три тысячи москвичей получили квартиры по программе реновации в июле. Об этом сообщил департамент городского имущества.

Закончить основное благоустройство на участке Ленинского проспекта планируют к сентябрю. О работах рассказал заммэра Петр Бирюков.

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