Новости последнего часа: Собянин рассказал о строительстве пешеходной набережной в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пешеходную набережную могут сделать от Ленинградского моста к Северному речному вокзалу. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Кабмин выделил дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

МЧС прогнозирует очередную волну паводков в Хабаровском крае. Об этом рассказал глава ведомства Александр Куренков.