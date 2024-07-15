Новости часа: инвесторы восстановили 12 помещений в исторических зданиях Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инвесторы восстановили 12 помещений в исторических зданиях столицы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Вторая волна интенсивных осадков ожидается в столице вечером 15 июля. Непогода сохранится до конца суток, предупредил комплекс городского хозяйства Москвы.

Электросамокат впервые конфисковали у владельца в Москве после ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП).