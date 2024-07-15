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Новости

15 июля, 18:15

Новости

Новости часа: инвесторы восстановили 12 помещений в исторических зданиях Москвы

Новости часа: инвесторы восстановили 12 помещений в исторических зданиях Москвы

Собянин: "Достоевская" станет первой за 70 лет новой станцией Кольцевой линии

Новости часа: строительство станции "Достоевская" на Кольцевой линии займет пять лет

Собянин назвал общественные пространства, которые будут благоустроены в ЮЗАО

Новости часа: "Достоевская" станет первой за 70 лет новой станцией Кольцевой линии

Собянин объявил о начале строительства станции "Достоевская" Кольцевой линии

Новости часа: станцию "Достоевская" начали строить на Кольцевой линии

Собянин: началось строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

Новости часа: инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инвесторы восстановили 12 помещений в исторических зданиях столицы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Вторая волна интенсивных осадков ожидается в столице вечером 15 июля. Непогода сохранится до конца суток, предупредил комплекс городского хозяйства Москвы.

Электросамокат впервые конфисковали у владельца в Москве после ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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