Новости часа: строительство станции "Достоевская" на Кольцевой линии займет пять лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство станции "Достоевская" на Кольцевой линии метро займет пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Работа наземного транспорта может быть скорректирована из-за сверхинтенсивных осадков. Об этом предупредил Дептранс Москвы.

К концу недели в столице похолодает на 8–10 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.