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Новости

15 июля, 18:00

Новости

Новости часа: строительство станции "Достоевская" на Кольцевой линии займет пять лет

Новости часа: строительство станции "Достоевская" на Кольцевой линии займет пять лет

Собянин назвал общественные пространства, которые будут благоустроены в ЮЗАО

Новости часа: "Достоевская" станет первой за 70 лет новой станцией Кольцевой линии

Собянин объявил о начале строительства станции "Достоевская" Кольцевой линии

Новости часа: станцию "Достоевская" начали строить на Кольцевой линии

Собянин: началось строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

Новости часа: инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях

Мэр Москвы: инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство станции "Достоевская" на Кольцевой линии метро займет пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Работа наземного транспорта может быть скорректирована из-за сверхинтенсивных осадков. Об этом предупредил Дептранс Москвы.

К концу недели в столице похолодает на 8–10 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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