Новости часа: "Достоевская" станет первой за 70 лет новой станцией Кольцевой линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Впервые за 70 лет на Кольцевой линии московского метро появится новая станция. Об этом рассказал Сергей Собянин.

165 тысяч москвичей переехали или находятся в процессе переселения по программе реновации, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Производство компьютерных и оптических изделий в Москве выросло в 2,2 раза в январе-мае 2024 года. Отмечается, что московская продукция используется не только в городе, но и в других регионах РФ, а также экспортируется.