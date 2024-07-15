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Новости

15 июля, 16:45

Новости

Новости часа: "Достоевская" станет первой за 70 лет новой станцией Кольцевой линии

Новости часа: "Достоевская" станет первой за 70 лет новой станцией Кольцевой линии

Собянин объявил о начале строительства станции "Достоевская" Кольцевой линии

Новости часа: станцию "Достоевская" начали строить на Кольцевой линии

Собянин: началось строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

Новости часа: инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях

Мэр Москвы: инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

Мэр Москвы: речные электросуда перевезли миллион пассажиров за год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Впервые за 70 лет на Кольцевой линии московского метро появится новая станция. Об этом рассказал Сергей Собянин.

165 тысяч москвичей переехали или находятся в процессе переселения по программе реновации, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Производство компьютерных и оптических изделий в Москве выросло в 2,2 раза в январе-мае 2024 года. Отмечается, что московская продукция используется не только в городе, но и в других регионах РФ, а также экспортируется.

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