Новости часа: инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях Москвы, еще в 15 идут работы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичам следует воздержаться от пребывания на солнце до 14:30 из-за опасного индекса ультрафиолетового излучения, предупреждает Гидрометцентр РФ.

Число поездок на регулярных речных маршрутах в Москве с 24 по 30 июня выросло почти вдвое, сообщили в Дептрансе.