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Новости

Новости

15 июля, 13:00

Новости

Новости часа: инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях

Новости часа: инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях

Мэр Москвы: инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

Мэр Москвы: речные электросуда перевезли миллион пассажиров за год

Собянин заявил о высокой степени готовности флагманского центра больницы Буянова

Более 40 территорий возле транспортных объектов приведут в порядок в Москве

Новости часа: Москвичей ждет жара до 32 градусов

Речные электротрамвайчики перевезли миллион пассажиров с момента запуска первого маршрута

Новости часа: почти 70 причалов речного транспорта откроют в Москве к 2030 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях Москвы, еще в 15 идут работы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичам следует воздержаться от пребывания на солнце до 14:30 из-за опасного индекса ультрафиолетового излучения, предупреждает Гидрометцентр РФ.

Число поездок на регулярных речных маршрутах в Москве с 24 по 30 июня выросло почти вдвое, сообщили в Дептрансе.

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