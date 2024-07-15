Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 11:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

Мэр Москвы: речные электросуда перевезли миллион пассажиров за год

Собянин заявил о высокой степени готовности флагманского центра больницы Буянова

Более 40 территорий возле транспортных объектов приведут в порядок в Москве

Новости часа: Москвичей ждет жара до 32 градусов

Речные электротрамвайчики перевезли миллион пассажиров с момента запуска первого маршрута

Новости часа: почти 70 причалов речного транспорта откроют в Москве к 2030 году

Новости часа: к 2030 году в Москве начнут работать 7 маршрутов речного транспорта

Новости часа: более 65 тысяч человек воспользовались коворкинг-центрами НКО в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Теплом Стане благоустроят три микрорайона. В частности, там заменят покрытие дорог и обновят 14 детских площадок, сообщил Сергей Собянин.

По информации синоптиков, желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы до вечера 16 июля.

На Чистопрудном бульваре стартует неделя космоса в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
мэр МосквыгородблагоустройствопогодафестиваливидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика