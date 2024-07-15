Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Теплом Стане благоустроят три микрорайона. В частности, там заменят покрытие дорог и обновят 14 детских площадок, сообщил Сергей Собянин.

По информации синоптиков, желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы до вечера 16 июля.

На Чистопрудном бульваре стартует неделя космоса в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".