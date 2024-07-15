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15 июля, 07:30

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Собянин заявил о высокой степени готовности флагманского центра больницы Буянова

Собянин заявил о высокой степени готовности флагманского центра больницы Буянова

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Новый флагманский центр оказания экстренной медицинской помощи появится на базе больницы имени Буянова. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, объект готов уже на 90%.

Просторное здание площадью около 15 тысяч квадратных метров сможет принимать до 200 экстренных пациентов в сутки. В нем будет девять разнопрофильных операционных, в том числе одна гибридная.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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