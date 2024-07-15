Собянин заявил о высокой степени готовности флагманского центра больницы Буянова

Новый флагманский центр оказания экстренной медицинской помощи появится на базе больницы имени Буянова. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, объект готов уже на 90%.



Просторное здание площадью около 15 тысяч квадратных метров сможет принимать до 200 экстренных пациентов в сутки. В нем будет девять разнопрофильных операционных, в том числе одна гибридная.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.