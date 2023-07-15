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Собянин: Москва – лидер среди европейских столиц по количеству исторических усадеб

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Москва стала лидером среди европейских столиц по количеству исторических усадеб. Об этом сообщил Сергей Собянин.

За последние 12 лет в городе отреставрировали более 60 усадеб, которые являются объектами культурного наследия. Например, такие крупные ансамбли, как Остафьево и Старо-Никольское, или здания поменьше, такие как усадьба Андрея Сытина.

В настоящее время специалисты работают со множеством других объектов, всего их больше 70 – это усадьба Виноградово, Покровское-Стрешнево, Кусково и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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