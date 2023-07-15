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Новости

Собянин объявил об учреждении премии для промышленных дизайнеров

Собянин объявил об учреждении премии для промышленных дизайнеров

Новости часа: Собянин рассказал о результатах проекта "Музеи – детям"

Собянин: около 480 тыс детей перевезли автобусы "Мосгортранса" в музеи и выставочные залы

Новости часа: Собянин рассказал о результатах работы Агентства креативных индустрий

Новости часа: Собянин рассказал о системе помощи людям с сосудистыми заболеваниями

Собянин рассказал о новой образовательной программе для московских врачей общей практики

Новости часа: Собянин рассказал об образовательной программе для врачей общей практики

Собянин: более 1,2 тыс человек обучились в "Московской технической школе" за 2,5 года

Сергей Собянин рассказал о результатах работы Агентства креативных индустрий

День города пройдет в столице 9 и 10 сентября

В Москве учредили премию "Лучший промышленный дизайн России". Об этом рассказал Сергей Собянин.

На конкурсе будет три номинации: "Дизайн-продукт", "Дизайн-прототип" и "Приз зрительских симпатий". Эксперты оценят мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, обувь и хай-тек. Проекты-победители разместят на своей продукции специальный знак лауреата.

Заявки на участие можно подать на официальном портале конкурса до 31 июля. Церемония награждения пройдет в Москве в конце августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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