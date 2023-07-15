Собянин объявил об учреждении премии для промышленных дизайнеров

В Москве учредили премию "Лучший промышленный дизайн России". Об этом рассказал Сергей Собянин.

На конкурсе будет три номинации: "Дизайн-продукт", "Дизайн-прототип" и "Приз зрительских симпатий". Эксперты оценят мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, обувь и хай-тек. Проекты-победители разместят на своей продукции специальный знак лауреата.

Заявки на участие можно подать на официальном портале конкурса до 31 июля. Церемония награждения пройдет в Москве в конце августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.