Московские компании выпустили почти 8 млн упаковок препаратов за пять месяцев 2022 года

За пять месяцев 2022 года московские компании выпустили почти 8 миллионов упаковок препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Цифра увеличилась более чем вдвое по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Фармацевтическая отрасль Москвы расширит производство лекарственных препаратов. Например, компания "ОнкоТаргет" начала выпуск первого отечественного препарата от злокачественной гипертермии – "Дантролен". Компания готова обеспечить им все реанимации города. Разработано и зарегистрировано уже 12 новых лекарств. До конца 2022 года их будет 30, добавил мэр города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.