Новости последнего часа: Собянин утвердил допмеры поддержки медицинских организаций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, Сергей Собянин утвердил новые меры поддержки медицинских и образовательных организаций. Такая мера даст возможность сократить первоначальные расходы организаций перечисленных сфер, а также станет стимулом для вложения в них средств.

В Госдуме через несколько минут начнется внеочередное заседание. Депутаты планируют обсудить 17 законопроектов.

Совладельцами сети кофеен Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати. Об этом заявили СМИ.