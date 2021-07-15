Пассажирские электрические суда запустят по Москве-реке в 2022 году – Собянин

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Пассажирские электрические суда будут запущены по двум маршрутам на Москве-реке в 2022 году, рассказал Сергей Собянин во время осмотра макета будущего московского электрического судна у причала "Зарядье".
Мэр пояснил, что электрические речные трамвайчики будут ходить по Москве-реке не только летом, но и зимой. По словам Собянина, эта особенность нового вида городского транспорта является очень важной, поскольку Москва является северным городом, в котором значительная часть речного сезона закрыта для обычных судов.
Первыми регулярными маршрутами электрических судов станут следующие: от Киевского вокзала через "Сити" в Фили и от ЗИЛа до Печатников. Маршруты будут корректироваться в соответствии с пожеланиями москвичей. Оплату проезда пассажиры смогут производить картами "Тройка" и проездными билетами, а также банковскими картами и с помощью биометрической системы. Провозная способность каждого маршрута составит 15–16 тысяч пассажиров в сутки.
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