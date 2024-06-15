Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 июня

На западе Москвы в районе Тропарево-Никулино появится еще один общественно-деловой центр. Проект утвердил Сергей Собянин.

Центр площадью почти 20,5 тысячи квадратных метров с подземным паркингом возведут на территории, где сейчас находится недостроенный объект. Его планируют снести. Новый проект позволит создать больше 500 рабочих мест, а также комфортную городскую среду для жителей близлежащих кварталов.

Автомобильная дорога Марьино – Саларьево увеличится почти на три километра. Ее продлят на юг. Благодаря магистрали снизится нагрузка на федеральные трассы, а автомобилисты и пассажиры общественного транспорта смогут быстрее добраться до центра города.

Всесоюзный парад физкультурников народов СССР реконструировали на ВДНХ в рамках фестиваля "Времена и эпохи". Около 200 человек прошли в костюмах из фильма "Цветущая юность" 1939 года. Шествие проходило на главной аллее фонтана "Каменный цветок".

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