Новости часа: около миллиона человек присоединились к проекту "Открой#Моспром"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около миллиона человек присоединились к проекту "Открой#Моспром" с начала 2024 года, рассказал Сергей Собянин.

Движение во 2-м Тушинском проезде ограничат с 17 июня до 31 августа, предупреждает Дептранс.

Более 8 тысяч архивных документов по истории подвижного состава передали в столичный Музей транспорта, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.