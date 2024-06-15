Участок БКЛ закроют с 22 июня

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15 июня, 16:30

Новости

Новости часа: около миллиона человек присоединились к проекту "Открой#Моспром"

Новости часа: около миллиона человек присоединились к проекту "Открой#Моспром"

Новости часа: более 450 экскурсий прошло на столичных предприятиях с начала года

Собянин: около миллиона человек присоединились к проекту "Открой#Моспром" с начала года

Собянин: снежные барсы из Московского зоопарка переехали в новый вольер

Собянин утвердил проект строительства общественно-делового центра в ЗАО

Новости часа: объем закупок Москвы у малого бизнеса вырос на 10%

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 июня

Новости часа: около 13% всех закупок у российского малого бизнеса приходится на Москву

Собянин: объем закупок у малого бизнеса составил почти 227 млрд руб с начала 2024 года

Новости часа: 25 "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи открыли в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около миллиона человек присоединились к проекту "Открой#Моспром" с начала 2024 года, рассказал Сергей Собянин.

Движение во 2-м Тушинском проезде ограничат с 17 июня до 31 августа, предупреждает Дептранс.

Более 8 тысяч архивных документов по истории подвижного состава передали в столичный Музей транспорта, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

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