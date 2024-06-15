15 июня, 15:30Новости
Новости часа: более 450 экскурсий прошло на столичных предприятиях с начала года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала года на столичных предприятиях прошло более 450 экскурсий, рассказал Сергей Собянин.
Инвестиции в строительство электромобилей в Москве увеличились почти в четыре раза в первом квартале 2024 года, следует из данных департамента инвестполитики.
Деловой центр построят в Тимирязевском районе до конца 2027 года по городской программе, сообщает комплекс градостроительной политики.