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Новости

15 июня, 15:30

Новости

Новости часа: более 450 экскурсий прошло на столичных предприятиях с начала года

Новости часа: более 450 экскурсий прошло на столичных предприятиях с начала года

Собянин: около миллиона человек присоединились к проекту "Открой#Моспром" с начала года

Собянин: снежные барсы из Московского зоопарка переехали в новый вольер

Собянин утвердил проект строительства общественно-делового центра в ЗАО

Новости часа: объем закупок Москвы у малого бизнеса вырос на 10%

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 июня

Новости часа: около 13% всех закупок у российского малого бизнеса приходится на Москву

Собянин: объем закупок у малого бизнеса составил почти 227 млрд руб с начала 2024 года

Новости часа: 25 "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи открыли в столице

Новости часа: более 160 зданий школ искусств отремонтировали в Москве с 2018 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала года на столичных предприятиях прошло более 450 экскурсий, рассказал Сергей Собянин.

Инвестиции в строительство электромобилей в Москве увеличились почти в четыре раза в первом квартале 2024 года, следует из данных департамента инвестполитики.

Деловой центр построят в Тимирязевском районе до конца 2027 года по городской программе, сообщает комплекс градостроительной политики.

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