Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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15 июня, 17:15

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Собянин заявил, что в Москве не будут запрещать электросамокаты

Собянин заявил, что в Москве не будут запрещать электросамокаты

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В Москве не будут запрещать электросамокаты, а для регулирования скоростного режима могут привлечь искусственный интеллект. Об этом заявил Сергей Собянин на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам столичного мэра, с помощью искусственного интеллекта можно будет просчитать, на каких улицах нужно вводить определенную скорость передвижения. Ранее в марте в России вступили в силу правила использования средств индивидуальной мобильности. В Минтрансе обещали не менять их до конца сезона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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