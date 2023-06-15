Собянин заявил, что в Москве не будут запрещать электросамокаты

В Москве не будут запрещать электросамокаты, а для регулирования скоростного режима могут привлечь искусственный интеллект. Об этом заявил Сергей Собянин на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам столичного мэра, с помощью искусственного интеллекта можно будет просчитать, на каких улицах нужно вводить определенную скорость передвижения. Ранее в марте в России вступили в силу правила использования средств индивидуальной мобильности. В Минтрансе обещали не менять их до конца сезона.

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