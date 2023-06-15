Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Экономика

Новости часа: Собянин заключил соглашение о развитии БАС с пятью регионами РФ

Новости часа: Собянин заключил соглашение о развитии БАС с пятью регионами РФ

Собянин заключил соглашение о развитии беспилотных авиационных систем с пятью регионами РФ

Собянин сообщил о запуске бизнес-портала на Russpass

Новости часа: новые МЦД будут перевозить в два раза больше пассажиров в сутки

Собянин рассказал о начале строительства МЦД-5 в столице

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Новости часа: Russpass стал полноценной заменой ушедших с рынка зарубежных сервисов

Собянин принял участие в ПМЭФ

Новости часа: более триллиона руб инвестиций в Москве направили на развитие науки

Собянин рассказал об инвестициях в промышленность, технологии связи и науку Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заключил соглашение с губернаторами пяти регионов РФ о развитии беспилотных авиационных систем.

Жители столицы выбрали имя для голосового помощника приложения "Моя Москва". В итоге имя Москва получило больше всего голосов жителей столицы.

Нижегородский Роспотребнадзор проверяет лагерь после ухудшения самочувствия детей. Об этом сообщило региональное ведомство.

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