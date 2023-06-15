Новости часа: Собянин заключил соглашение о развитии БАС с пятью регионами РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заключил соглашение с губернаторами пяти регионов РФ о развитии беспилотных авиационных систем.

Жители столицы выбрали имя для голосового помощника приложения "Моя Москва". В итоге имя Москва получило больше всего голосов жителей столицы.

Нижегородский Роспотребнадзор проверяет лагерь после ухудшения самочувствия детей. Об этом сообщило региональное ведомство.