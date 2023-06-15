Новости часа: Russpass стал полноценной заменой ушедших с рынка зарубежных сервисов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московская туристическая экосистема стала полноценной заменой ушедших с рынка зарубежных сервисов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 40 тысяч эвакуированных в Белгородской области получили выплаты. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Росавиация приняла дополнительные меры по усилению информационной безопасности. Об этом заявило ведомство.