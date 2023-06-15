Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Общество

Новости часа: Russpass стал полноценной заменой ушедших с рынка зарубежных сервисов

Новости часа: Russpass стал полноценной заменой ушедших с рынка зарубежных сервисов

Собянин принял участие в ПМЭФ

Новости часа: более триллиона руб инвестиций в Москве направили на развитие науки

Собянин рассказал об инвестициях в промышленность, технологии связи и науку Москвы

Собянин рассказал об итогах конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

Собянин рассказал о перечне специальностей для назначения городских именных стипендий

Собянин зарегистрировался на выборы мэра Москвы, а в Турции заработала СБП

Новости часа: из обстреливаемых районов Запорожья временно перемещены до 30 тыс жителей

Собянин присвоил Филинскому верховому болоту статус особо охраняемой территории

Собянин объявил о завершении строительства крупнейшего онкостационара Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московская туристическая экосистема стала полноценной заменой ушедших с рынка зарубежных сервисов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 40 тысяч эвакуированных в Белгородской области получили выплаты. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Росавиация приняла дополнительные меры по усилению информационной безопасности. Об этом заявило ведомство.

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