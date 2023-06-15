Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Новости

11:30

Экономика

Новости часа: более триллиона руб инвестиций в Москве направили на развитие науки

Новости часа: более триллиона руб инвестиций в Москве направили на развитие науки

Собянин рассказал об инвестициях в промышленность, технологии связи и науку Москвы

Собянин рассказал об итогах конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

Собянин рассказал о перечне специальностей для назначения городских именных стипендий

Собянин зарегистрировался на выборы мэра Москвы, а в Турции заработала СБП

Новости часа: из обстреливаемых районов Запорожья временно перемещены до 30 тыс жителей

Собянин присвоил Филинскому верховому болоту статус особо охраняемой территории

Собянин объявил о завершении строительства крупнейшего онкостационара Москвы

Собянин объявил о завершении строительства крупнейшего онкостационара столицы

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства крупнейшего онкостационара Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более триллиона рублей инвестиций в Москве направили на развитие промышленности, технологии связи и науки. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Все дома в Новокаховском округе освободили от подтоплений после разрушения ГЭС. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Началось благоустройство улицы Коломникова и территории у культурного центра "Москвич". О предстоящих работах сообщил заммэра Петр Бирюков.

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