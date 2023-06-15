Новости часа: более триллиона руб инвестиций в Москве направили на развитие науки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более триллиона рублей инвестиций в Москве направили на развитие промышленности, технологии связи и науки. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Все дома в Новокаховском округе освободили от подтоплений после разрушения ГЭС. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Началось благоустройство улицы Коломникова и территории у культурного центра "Москвич". О предстоящих работах сообщил заммэра Петр Бирюков.