Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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11:00

Экономика

Собянин рассказал об инвестициях в промышленность, технологии связи и науку Москвы

Собянин рассказал об инвестициях в промышленность, технологии связи и науку Москвы

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20% инвестиций в экономику Москвы в прошлом году направили в развитие промышленности, технологии связи и науки. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, столичные предприятия вкладывались в производство транспортных средств и оборудования, лекарств и медицинских материалов.

Как отметил мэр столицы, город уже не первый год создает благоприятный инвестиционный климат. Предприятиям доступны 20 видов преференций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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