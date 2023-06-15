Собянин рассказал об инвестициях в промышленность, технологии связи и науку Москвы

20% инвестиций в экономику Москвы в прошлом году направили в развитие промышленности, технологии связи и науки. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, столичные предприятия вкладывались в производство транспортных средств и оборудования, лекарств и медицинских материалов.

Как отметил мэр столицы, город уже не первый год создает благоприятный инвестиционный климат. Предприятиям доступны 20 видов преференций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.