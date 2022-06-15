Около 15 тыс деревьев и кустарников высадят вдоль больших магистралей столицы

В 2022 году вдоль магистралей будет высажено порядка 15 тысяч деревьев и кустарников. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Большая часть – это декоративные яблони, рябины и кусты сирени. Крупномерных деревьев будет посажено около четырех тысяч. Для украшения столицы выбирают саженцы, устойчивые к московскому климату и условиям мегаполиса.

В 2021 году работы по озеленению провели на восьми объектах. Порядка 800 деревьев высадили на Ленинградском проспекте. Теперь это самая зеленая магистраль в городе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

