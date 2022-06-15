Более 62 тыс школьников освоили различные профессии во время учебы в 2022 году – Собянин

Более 62 тысяч московских школьников в 2022 году освоили самые разные профессии. Об этом на своей странице в телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Такую возможность подросткам дал проект "Профессиональное обучение без границ". Его реализуют вместе с колледжами уже шесть лет.

Ребята могут выбрать направление и посещать занятия. Также есть возможность пройти практику в лабораториях, мастерских колледжей и на профильных предприятиях. После сдачи экзамена они получат свидетельство. На выбор больше сотни профессий, среди них – водитель, лаборант-микробиолог, ювелир-монтировщик, повар и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.