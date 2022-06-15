Участники образовательных программ детских технопарков получат ежегодные выплаты – Собянин

Участники образовательных программ детских технопарков получат ежегодные выплаты. Об этом заявил Сергей Собянин.

Бирюлевскую линию интегрируют в систему мосметро за счет трех пересадок, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Порывистый ветер до 15 метров в секунду обещают 15 июня в столице.