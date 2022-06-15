Собянин подвел итоги фестивалей "Времена и эпохи" и "Подорожник"

Три миллиона москвичей посетили фестивали "Времена и эпохи" и "Подорожник". Итоги двух крупных событий лета в своем блоге подвел Сергей Собянин.

По традиции, в День России прошел фестиваль "Времена и эпохи". В этом году было рекордное число площадок – 61. Самой популярной оказалась та, что на Бульварном кольце. На Тверском бульваре восстановили события эпохи Отечественной войны 1812 года. Работала даже школа полководца.

На ВДНХ впервые прошел фестиваль путешествий "Подорожник". Там можно было познакомиться с достопримечательностями и традициями российских регионов. За три дня площадки посетили 300 тысяч москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.