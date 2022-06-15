Собянин учредил ежегодные выплаты участникам образовательных программ детских технопарков

Участники образовательных программ детских технопарков будут получать ежегодные выплаты. На эти цели из городского бюджета выделили 35 миллионов рублей. Постановление подписал Сергей Собянин.

Победители и призеры международных чемпионатов получат 500 и 400 тысяч рублей соответственно. Победителям и призерам всероссийских чемпионатов выделят по 300 и 200 тысяч рублей.

Выплаты положены также наставникам – это 200 и 100 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.