Выпускной для московских школьников состоится 25 июня

Праздники для выпускников московских школ пройдут 25 июня. Самый масштабный – городской выпускной – состоится в Парке Горького. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Как рассказал мэр, программа будет насыщенной – мероприятие продлится до 06:00. Главной темой станет "Первый свободный полет".

Будут работать интерактивные площадки, три сцены, где выступят диджеи и артисты. Кроме того, будут театрализованное представление на воде и тихая дискотека с иммерсивным шоу. Для сопровождающих, родителей и учителей организуют отдельный танцпол.

По традиции, завершится праздник салютом. На время праздника Парк Горького будет открыт только для его участников – выпускников и сопровождающих. Проход по индивидуальному браслету с QR-кодом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.