Собянин: восемь обновленных поликлиник открылись в разных районах Москвы

В разных районах столицы после реконструкции открылись восемь обновленных поликлиник, сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, обновленные медучреждения открылись в Ивановском районе, Царицыне, Бибиреве, Южном Бутове, еще три – в ЮВАО.

Собянин подчеркнул, что в 2018–2019 годах, когда только задумывалась реконструкция поликлиник, было много сомнений. Мэр уточнил, что программа реконструкции первичного звена набрала хороший темп и до конца текущего года в еще почти 40 зданиях планируется завершить работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.