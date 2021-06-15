В Москве развернуто свыше 16 тыс коек для лечения пациентов с COVID-19

16:45
В Москве развернуто более 16 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Он отметил рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Больница № 15 имени Филатова снова перепрофилирована в ковидный стационар.
"За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID-19 – около 80%. И на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы. В связи с этим мы открываем еще целый ряд больниц на 4 тысячи коек, и одна из этих больниц – это Филатовская больница № 15", – сказал мэр.
Больных с коронавирусом там принимали дольше, чем во многих других больницах. Всего за время пандемии в медучреждении лечили более 59 тысяч пациентов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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