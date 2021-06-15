Собянин открыл стационар для лечения пациентов с COVID-19 в ГКБ № 15

Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в городской клинической больнице № 15 имени Филатова. Медицинское учреждение снова перепрофилировали для приема пациентов с COVID-19.

"За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID – около 80%. И на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы. В связи с этим мы открываем еще целый ряд больниц на 4 тысячи коек, и одна из этих больниц – это Филатовская больница № 15", – сказал мэр.

Больных с коронавирусом там принимали дольше, чем во многих других больницах. Всего за время пандемии в медучреждении лечили более 59 тысяч пациентов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.