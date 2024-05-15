Новости часа: Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин дал старт проходке перегонных тоннелей на Рублево-Архангельской линии метро – от станции "Народное Ополчение" до "Бульвара Генерала Карбышева".

Отключать отопление в Москве начнут 17 мая, о чем сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Московский детский фестиваль искусств "Небо", который пройдет в Парке Горького в первые летние выходные, представит гостям развлекательную и образовательную программы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

