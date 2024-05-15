Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 22:30

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Новости часа: Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: одобрен план строительства делового центра на западе столицы

Сергей Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро Москвы

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Московская A Cappella"

Новости часа: 114 станций метро и МЦК построили и реконструировали в Москве с 2011 года

Собянин подписал постановление о создании новых управ районов в ТиНАО

Мэр Москвы дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: в московском метро началась проходка тоннелей Рублево-Архангельской линии

Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: деловой центр построят в Кунцеве по программе создания рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин дал старт проходке перегонных тоннелей на Рублево-Архангельской линии метро – от станции "Народное Ополчение" до "Бульвара Генерала Карбышева".

Отключать отопление в Москве начнут 17 мая, о чем сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Московский детский фестиваль искусств "Небо", который пройдет в Парке Горького в первые летние выходные, представит гостям развлекательную и образовательную программы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

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