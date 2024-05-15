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15 мая, 22:15

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Сергей Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро Москвы

Сергей Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро Москвы

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В столице был дан старт проходке перегонных тоннелей в метро на участке от станции "Народное Ополчение" до станции "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Протяженность всей Рублево-Архангельской линии метро составит около 19 километров. Она соединит деловой центр "Москва-Сити" с северо-западом столицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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