Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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Новости

Новости

15 мая, 17:30

Новости

Новости часа: 114 станций метро и МЦК построили и реконструировали в Москве с 2011 года

Новости часа: 114 станций метро и МЦК построили и реконструировали в Москве с 2011 года

Собянин подписал постановление о создании новых управ районов в ТиНАО

Мэр Москвы дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: в московском метро началась проходка тоннелей Рублево-Архангельской линии

Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: деловой центр построят в Кунцеве по программе создания рабочих мест

Сергей Собянин одобрил план строительства делового центра на западе Москвы

Новости часа: москвичи выбрали самые красивые станции метро, открывшиеся за 5 лет

"Мой район. Новости": территорию Варшавских прудов благоустроят в Москве

Собянин: москвичи выбрали самые красивые станции метро в "Активном гражданине"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 114 станций метро и МЦК построили и реконструировали в Москве с 2011 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В столице расширили список получателей грантов на покупку оборудования. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В столичном Бибиреве построят первый дом по программе реновации. Информацию опубликовали на mos.ru.

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