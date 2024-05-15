Новости часа: 114 станций метро и МЦК построили и реконструировали в Москве с 2011 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 114 станций метро и МЦК построили и реконструировали в Москве с 2011 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В столице расширили список получателей грантов на покупку оборудования. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В столичном Бибиреве построят первый дом по программе реновации. Информацию опубликовали на mos.ru.

