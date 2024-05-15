Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 13:45

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Новости часа: деловой центр построят в Кунцеве по программе создания рабочих мест

Новости часа: деловой центр построят в Кунцеве по программе создания рабочих мест

Сергей Собянин одобрил план строительства делового центра на западе Москвы

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Деловой центр построят в Кунцеве по программе создания рабочих мест в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Уже 13 тысяч москвичей записались на цикл лекций перед ЕГЭ. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

В шести округах на этой неделе изменится работа наземного транспорта Москвы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

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