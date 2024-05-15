Новости часа: деловой центр построят в Кунцеве по программе создания рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Деловой центр построят в Кунцеве по программе создания рабочих мест в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Уже 13 тысяч москвичей записались на цикл лекций перед ЕГЭ. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

В шести округах на этой неделе изменится работа наземного транспорта Москвы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

