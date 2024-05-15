Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 11:45

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Собянин: москвичи выбрали самые красивые станции метро в "Активном гражданине"

Собянин: москвичи выбрали самые красивые станции метро в "Активном гражданине"

Собянин: москвичи выбрали самые красивые станции метро, открывшиеся с 2019 года

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Жители столицы выбрали самые красивые станции метро. Голосование проходило на портале "Активный гражданин", рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В опросе участвовали станции, которые открылись за последние 5 лет. Лидерами 2023 года оказались "Нагатинский Затон" на БКЛ и "Аэропорт Внуково" на Солнцевской линии. А среди платформ, которые открылись ранее, фаворитами оказались "Мичуринский проспект", "Аминьевская", "Новаторская", "Электрозаводская", "Окская" и другие.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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