Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:45

Культура

Главархив опубликовал документы о жизни художника Виктора Васнецова – Собянин

Главархив опубликовал документы о жизни художника Виктора Васнецова – Собянин

Новости часа: Собянин заявил, что по программе капремонта в Москве обновили 82 поликлиники

Собянин рассказал про обновленные поликлиники в Зеленограде и Печатниках

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве спорткомплексов в Некрасовке и Текстильщиках

Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на юго-востоке Москвы

Собянин поздравил с юбилеем ветерана ВОВ Николая Морозова

Собянин рассказал о развитии трех районов на северо-востоке Москвы

Собянин отметил рекордную скорость развития столичного метро

Собянин рассказал о работе Московского метрополитена

Собянин рассказал о дикторах, которые стали голосами столичного транспорта

В честь 175-летия со дня рождения Виктора Васнецова Главный архив Москвы опубликовал ценные документы о жизни художника. Интересными фактами из его биографии поделился в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Именно в столице Васнецов создавал и выставлял свои самые известные полотна. А еще художник нарисовал эскизы для оформления фасада Третьяковской галереи. За большие заслуги Васнецову было присвоено звание потомственного московского дворянина.

Помимо картин в Москве сохранились дом-музей Виктора Васнецова и музей-квартира его брата, тоже художника Аполлинария Васнецова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыкультуравидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика