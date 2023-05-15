Главархив опубликовал документы о жизни художника Виктора Васнецова – Собянин

В честь 175-летия со дня рождения Виктора Васнецова Главный архив Москвы опубликовал ценные документы о жизни художника. Интересными фактами из его биографии поделился в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Именно в столице Васнецов создавал и выставлял свои самые известные полотна. А еще художник нарисовал эскизы для оформления фасада Третьяковской галереи. За большие заслуги Васнецову было присвоено звание потомственного московского дворянина.

Помимо картин в Москве сохранились дом-музей Виктора Васнецова и музей-квартира его брата, тоже художника Аполлинария Васнецова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.