Новости часа: Собянин заявил, что по программе капремонта в Москве обновили 82 поликлиники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две взрослые поликлиники, в Печатниках и в Зеленограде, открыли после капремонта. Об этом заявил Сергей Собянин.

Заболеваемость коронавирусом в России снизилась почти на 28% за неделю. Это данные Оперативного штаба.

Удар ВСУ по Луганску нанесли двумя ракетами англо-французского производства Storm Shadow. Об этом пишет ТАСС.