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13:30

Общество

Новости часа: Собянин заявил, что по программе капремонта в Москве обновили 82 поликлиники

Новости часа: Собянин заявил, что по программе капремонта в Москве обновили 82 поликлиники

Собянин рассказал про обновленные поликлиники в Зеленограде и Печатниках

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве спорткомплексов в Некрасовке и Текстильщиках

Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на юго-востоке Москвы

Собянин поздравил с юбилеем ветерана ВОВ Николая Морозова

Собянин рассказал о развитии трех районов на северо-востоке Москвы

Собянин отметил рекордную скорость развития столичного метро

Собянин рассказал о работе Московского метрополитена

Собянин рассказал о дикторах, которые стали голосами столичного транспорта

Более 4,5 тысячи снимков стали частью "Московской фотолетописи" – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две взрослые поликлиники, в Печатниках и в Зеленограде, открыли после капремонта. Об этом заявил Сергей Собянин.

Заболеваемость коронавирусом в России снизилась почти на 28% за неделю. Это данные Оперативного штаба.

Удар ВСУ по Луганску нанесли двумя ракетами англо-французского производства Storm Shadow. Об этом пишет ТАСС.

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