Новости часа: Собянин сообщил о строительстве спорткомплексов в Некрасовке и Текстильщиках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два крупных спортивных объекта сдадут на юго-востоке Москвы до конца 2023 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Кабмин расширяет возможности льготного кредитования для IT-компаний. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Более 10 тысяч москвичей получили жилье по программе реновации с начала 2023 года. Об этом рассказали в департаменте горимущества.