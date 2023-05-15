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Экономика

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве спорткомплексов в Некрасовке и Текстильщиках

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве спорткомплексов в Некрасовке и Текстильщиках

Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на юго-востоке Москвы

Собянин поздравил с юбилеем ветерана ВОВ Николая Морозова

Собянин рассказал о развитии трех районов на северо-востоке Москвы

Собянин отметил рекордную скорость развития столичного метро

Собянин рассказал о работе Московского метрополитена

Собянин рассказал о дикторах, которые стали голосами столичного транспорта

Более 4,5 тысячи снимков стали частью "Московской фотолетописи" – Собянин

Четыре пожарных депо построят в ТиНАО в этом году – Собянин

Передовые технологии начали внедрять в сферу образования – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два крупных спортивных объекта сдадут на юго-востоке Москвы до конца 2023 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Кабмин расширяет возможности льготного кредитования для IT-компаний. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Более 10 тысяч москвичей получили жилье по программе реновации с начала 2023 года. Об этом рассказали в департаменте горимущества.

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