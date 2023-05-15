Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на юго-востоке Москвы

Два крупных спорткомплекса откроют на юго-востоке Москвы в этом году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Новый дворец спорта "Некрасовка", где под одной крышей объединят сразу 12 направлений, смогут посещать все желающие. Также будет готов и спорткомплекс "Ника" в Текстильщиках, где будет возможность проводить соревнования.

Кроме того, мэр столицы рассказал о развитии юго-востока города в целом. За последние 10 лет там открыли около 30 садов и школ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.