Собянин рассказал о развитии трех районов на северо-востоке Москвы

Еще одним радиусом столичного метро смогут пользоваться жители северо-востока Москвы. О том, как решают транспортную проблему жителей Алтуфьевского района, в Бибиреве и Лианозове, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

До конца этого года там планируют построить северный участок Люблинско-Дмитровской линии. На станции "Лианозово" создадут транспортно-пересадочный узел между подземкой, МЦД-1 и наземным общественным транспортом.

Кроме того, в этом году должны завершить реконструкцию Алтуфьевской развязки. В районах в данный момент работают 23 электробусных маршрута. Для велосипедистов обустроено 50 городских парковок и восемь станций проката.