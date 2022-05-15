Еще 600 вагонов получит столичная подземка до 2024 года – Собянин

Еще 600 вагонов получит столичная подземка до 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин у себя в телеграм-канале.

Мосметро сейчас мировой лидер по темпам обновления поездов. Через полтора года парк "омолодится" почти на 80%. Как подчеркнул Сергей Собянин, в подземке курсируют поезда последнего поколения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.