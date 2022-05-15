Собянин подвел итоги фестивалей "Пасхальный дар" и "Московская весна"

В столицу возвращаются "Московские сезоны". Об этом в своей блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что 2 года фестиваль не проводился из-за коронавируса. Сейчас эпидемиологическая ситуация в норме и в Москве уже провели два весенних фестиваля – "Пасхальный дар" и "Московская весна". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.