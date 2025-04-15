Проекты по развитию инфраструктуры в городах войдут в мастер-планы

В России активно ведется работа по созданию мастер-планов городов. Владимир Путин на заседании президиума Госсовета попросил ускорить работу над законом, определяющим правовой статус этого документа.

В мастер-план будут вноситься все проекты по строительству и развитию инфраструктуры в городах. При этом сохранят и генеральные планы населенных пунктов, рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.