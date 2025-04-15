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15 апреля, 10:30

Мэр Москвы

Мэр Москвы рассказал об успехах москвичей на Всероссийской олимпиаде школьников

Мэр Москвы рассказал об успехах москвичей на Всероссийской олимпиаде школьников

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 апреля

Московские школьники показали отличные результаты на Всероссийской олимпиаде. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, участники из столицы получили 825 дипломов, из которых 156 – победителей. Это на 213 наград больше, чем в прошлом году.

Абсолютными победителями стали 14 школьников, а 39 ребят стали лидерами сразу в нескольких предметах. Директор Центра педагогического мастерства Артем Шишов уточнил, что рекорды были поставлены по информатике, русскому языку и истории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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